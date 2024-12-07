Süper Lig maçında ortalık karıştı: Polis müdahale etti!
Konyaspor'un Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından polis, sahaya girmek isteyen taraftarlara müdahale etti.
Süper Ligin 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inmek isteyen Konyaspor taraftarına polis müdahale etti.
Antalyasporlu futbolcular 1-1 sona eren maçın bitiş düdüğünün ardından tribündeki taraftarına doğru gitmek istedi. Bu sırada yeşil-beyazlı taraftar da sahaya inmek isterken, polis önledi.
POLİS İLE TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI
Polis ile Konyaspor taraftarı arasında gerginlik yaşandı. Bazı taraftarlar ise bayrak sopası ve söktükleri koltuklarla polise saldırmak istedi. Polis, müdahale ederek, taraftarı tribünden çıkarttı.
Etiketler: #konyaspor #antalyaspor #taraftar #polis
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