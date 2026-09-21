Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığına Nijeryalı ambargosu

Süper Lig ve 1. Lig'deki gol krallığı yarışlarında Nijeryalı futbolcuların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan maçta Beşiktaş'ı 3-2 yenen Amed Sportif Faaliyetler milli araya lider girerken, Diyarbakır temsilcisinin santrforu Gift Orban da attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor.

ORBAN'DAN 6 MAÇTA 7 GOL

Yaz transfer döneminde Hoffenheim'dan kiralanan Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş'a karşı da fileleri havalandırdı ve toplamda 6 maçta 7 gol atarak, Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ile birlikte gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Süper Lig'de bu haftaya kadar krallık yarışında önde olan isim ise bir başka Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'di. Orban ve Salah'ın gerisinde kalan Galatasaray'ın santrforu, 6'şar gollü Eldor Shomurodov (Başakşehir) ve Vedat Muriqi (Fenerbahçe) ile birlikte ikinci sırada yer alıyor.

IHEANACHO'NUN GOL ATMADIĞI MAÇ YOK

Öte yandan Trendyol 1. Lig'deki gol krallığı yarışında da yine Nijeryalı bir forvet zirvede bulunuyor. Golsüz kapattığı hafta olmayan Bursaspor'un yıldızı Kelechi Iheanacho, 8 maçta 11 kez fileleri sarsarak 1. Lig'e damgasını vurmuş durumda. Iheanacho, en yakın rakibi Kayserisporlu Taulant Seferi'nin 2 gol farkla önünde yer alıyor.