Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:08

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının orta hakemleri belli oldu.

İşte hakemler:

8 Kasım Cuma

20:00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen

9 Kasım Cumartesi

13:30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu

16:00 Hatayspor - Gaziantep: Cihan Aydın

19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu

19:00 Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük

10 Kasım Pazar

13:30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

16:00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler

19:00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam

19:00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman

*Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, MHK'den bu hafta saha görevi alamadı.


Etiketler: #TFF #süper lig #hakem

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