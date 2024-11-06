Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 12. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçlarının orta hakemleri belli oldu.
İşte hakemler:
8 Kasım Cuma
20:00 Kasımpaşa - Kayserispor: Mehmet Türkmen
9 Kasım Cumartesi
13:30 Antalyaspor - Bodrum FK: Alper Akarsu
16:00 Hatayspor - Gaziantep: Cihan Aydın
19:00 Adana Demirspor - Eyüpspor: Direnç Tonusluoğlu
19:00 Rizespor - Trabzonspor: Zorbay Küçük
10 Kasım Pazar
13:30 Göztepe - Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
16:00 Galatasaray - Samsunspor: Halil Umut Meler
19:00 Fenerbahçe - Sivasspor: Kadir Sağlam
19:00 Başakşehir - Beşiktaş: Turgut Doman
*Trabzonspor - Fenerbahçe maçında hakem olarak görev alan Oğuzhan Çakır ve VAR Hakemi Atilla Karaoğlan, MHK'den bu hafta saha görevi alamadı.
Etiketler: #TFF #süper lig #hakem
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