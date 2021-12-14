Süper Lig'de 16'ncı haftanın ardından

14 Aralık 2021 Salı, 10:33

Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0; Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olarak liderlik yarışında büyük yara aldı. Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken, 3 maçta ise deplasman ekipleri sahadan 3 puanla ayrıldı.



HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ ANTALYA'DA SON BULDU



Süper Lig'in 16'ncı haftasında lider Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. 15 haftada aldığı 12 galibiyet 3 beraberlik ile 39 puan toplayan bordo-mavili ekip, namağlup unvanını Antalya deplasmanında bıraktı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte Trabzonspor'un ligdeki geçtiğimiz yıldan bu yana süre gelen 27 maçlık namağlup serisi de bitmiş oldu. Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu. O karşılaşmanın ardından oynadığı 27 maçta 16 galibiyet 11 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında serisini devam ettiremedi.



BEŞİKTAŞ'TA DEĞİŞİM 3 PUAN GETİRDİ



Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve kurduğu iddialı kadro ile bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'ta işler istenilen gibi gitmedi. 15 haftada alınan 6 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde grubu puansız tamamlamanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlı ekip, ligin 16'ncı haftasındaki Yukatel Kayserispor karşılaşmasına U19 takımını çalıştıran Önder Karaveli ile çıktı. Karaveli yönetimindeki ilk maçta Kayserispor'u iki kez geriye düştüğü maçta 4-2 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 5 maçlık galibiyet hasretini de sona erdirdi.



Öte yandan yönetim, dün gerçekleştirdiği toplantının ardından Önder Karaveli ile yola devam etme kararı aldı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, bu konuda görüşmeler sonuçlanana kadar takımı Önder Karaveli'nin çalıştıracağını açıkladı.



8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ALANYASPOR



Süper Lig'in 16'ncı haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, sahadan 6-2 galip ayrılarak iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı. Bu sonucun ardından Malatyaspor, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 6 gollü bir mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmanın ardından Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tribünlere giderek sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi. Maç sonunda yaptığı açıklamada ise Rumen teknik adam, yönetime bir transfer listesi verdiğini ve bu transferlerin gerçekleşmesi halinde takımı ligde tutabileceğini aksi halde takımda daha fazla kalamayacağını ifade etti.



ALTAY'DAN TATSIZ AÇILIŞ



Süper Lig'in 16'ncı haftasında Altay, yeni stadında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maçına çıkan İzmir ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına galibiyet hediye edemedi. Bu sonucun ardından galibiyet hasretini 9 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 3 beraberlik 6 mağlubiyet yaşadı. Küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan İzmir ekibi, ligin 17'nci haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak.



6 PUANLIK MAÇTA ÇAYKUR RİZESPOR GALİP GELDİ



Süper Lig'in 16'ncı haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Rizespor, puanını 13'e yükselterek uzun bir sürenin ardından ligin en alt basamağından kurtulmayı başardı. Göztepe ise bu mağlubiyet ile haftayı 14 puan ve averajla 17'nci sırada kapattı.

