Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı: Zorbay Küçük'e maç yok
Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.
Süper Lig'de yarın başlayacak 18. hafta maçlarının yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray-Başakşehir maçında tartışma yaratan kararlara imza atan, sarı-kırmızılı futbolculara; 'Lan' ve 'Yalancı' ifadelerini kullandığı iddia edilen Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.
Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
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Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk
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