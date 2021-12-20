Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı: Zorbay Küçük'e maç yok

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından açıklandı. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında verdiği kararlarla gündem olan Zorbay Küçük bu hafta görev alamadı.

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2021 Pazartesi, 14:18
Süper Lig'de 18. hafta hakemleri açıklandı: Zorbay Küçük'e maç yok
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Süper Lig'de yarın başlayacak 18. hafta maçlarının yönetecek hakemler belli oldu.

Galatasaray-Başakşehir maçında tartışma yaratan kararlara imza atan, sarı-kırmızılı futbolculara; 'Lan' ve 'Yalancı' ifadelerini kullandığı iddia edilen Zorbay Küçük'e Süper Lig'in 18. haftasında görev verilmedi.

Altay - Trabzonspor: Ali Şansalan

Adana Demirspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Erkan Özdamar

Beşiktaş - Göztepe: Ümit Öztürk


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