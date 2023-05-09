Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı, lider farkı açtı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 08:13

Güncelleme: 09.05.2023 - 08:13

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Trabzonspor ise konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş ise puanını 68'e yükseltti ve haftayı averajla üçüncü basamakta tamamladı.

Küme düşme hattındaki takımlardan HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 28 yaptı.

Ligin 33. haftasında oynanan 7 maçın 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini ise konuk ekip kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda toplam 24 gol atıldı.

Sonuçlar

Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-3

Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-2

HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2

Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: 1-1

Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 2-0

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-0

NOT: Kasımpaşa, haftayı bay geçti. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.