Süper Lig'de 33. hafta tamamlandı, lider farkı açtı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftası sonrası yeni puan durumu şekillendi.
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta mücadelesi, oynanan 2 maçla tamamlandı.
Lider Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek puanını 73 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 5 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.
Trabzonspor ise konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yenerek 5 haftalık galibiyet özlemine son verdi.
Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı ve 68 puanla ikinci sırada yer aldı. Fraport TAV Antalyaspor'a 3-1 üstünlük kuran Beşiktaş ise puanını 68'e yükseltti ve haftayı averajla üçüncü basamakta tamamladı.
Küme düşme hattındaki takımlardan HangiKredi Ümraniyespor, Demir Grup Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 26'ya çıkardı. Giresunspor ise Fenerbahçe karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak puanını 28 yaptı.
Ligin 33. haftasında oynanan 7 maçın 4'ünü ev sahibi takımlar, 1'ini ise konuk ekip kazandı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu müsabakalarda toplam 24 gol atıldı.
Sonuçlar
Ligin 33. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: 1-3
Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-2
HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: 4-1
Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-2
Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: 1-1
Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 2-0
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 1-0
NOT: Kasımpaşa, haftayı bay geçti. VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.
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