Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın hakemleri şu şekilde:
Antalyaspor - Beşiktaş / Mete Kalkavan
Giresunspor - Fenerbahçe / Bahattin Şimşek
Galatasaray - Başakşehir / Halil Umut Meler
Trabzonspor - Ankaragücü / Erkan Özdamar
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