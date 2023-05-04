Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 16:18
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri belli oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı MHK, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Haftanın hakemleri şu şekilde:

Antalyaspor - Beşiktaş / Mete Kalkavan

Giresunspor - Fenerbahçe / Bahattin Şimşek

Galatasaray - Başakşehir / Halil Umut Meler

Trabzonspor - Ankaragücü / Erkan Özdamar


MHK süper lig TFF hakem

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