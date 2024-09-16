Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de oynanacak 3 erteleme maçının hakemi belli oldu.
Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynayacağı play-off turu maçları nedeniyle ertelenen Süper Lig'deki 3. hafta müsabakaları, 17-18-19 Eylül'de oynanacak. Mücadelede düdük çalacak hakemler belli oldu.
ERTELEME MAÇLARININ HAKEMLERİ
17 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesinde Cihan Aydın görev yapacak. 18 Eylül'de ise Samsunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. 19 Eylül'de Trabzonspor ile Kayserispor'un kozlarını paylaşacağı müsabakada ise orta hakem olarak Mehmet Türkmen yer alacak.
Karşılaşmalar ve hakemler şöyle:
Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın
Samsunspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #hakem
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