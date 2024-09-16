Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli oldu

Yayınlanma: 16.09.2024 - 11:32

Güncelleme: 16.09.2024 - 11:41

Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynayacağı play-off turu maçları nedeniyle ertelenen Süper Lig'deki 3. hafta müsabakaları, 17-18-19 Eylül'de oynanacak. Mücadelede düdük çalacak hakemler belli oldu.

ERTELEME MAÇLARININ HAKEMLERİ

17 Eylül Salı günü oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesinde Cihan Aydın görev yapacak. 18 Eylül'de ise Samsunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getirecek maçta Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. 19 Eylül'de Trabzonspor ile Kayserispor'un kozlarını paylaşacağı müsabakada ise orta hakem olarak Mehmet Türkmen yer alacak.

Karşılaşmalar ve hakemler şöyle:

Galatasaray - Gaziantep FK: Cihan Aydın

Samsunspor - Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Trabzonspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen