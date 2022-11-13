Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK yenişemedi
Süper Lig'in 14. haftasında oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede gol düellosuna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3 sona erdi.
Gaziantep FK, karşılaşmanın 13. dakikasında Ertuğrul Ersoy ile öne geçti. Erol Bulut'un ekibinde Joao Figueiredo 20. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fatih Karagümrük'te Rayyan Baniya 32. dakikada farkı bire indirdi. Gaziantep FK, soyunma odasına 2-1 önde gitti.
Fatih Karagümrük'te ilk golü atan Baniya, 53. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora denge getirdi: 2-2. Gaziantep FK, 65. dakikada Alexander Merkel ile yeniden öne geçti. Fatih Karagümrük, bu kez 69. dakikada Jean Kouassi ile karşılık verdi ve durum 3-3 oldu.
GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 3-3 sona erdi.
Bu sonucun ardından iki ekibinde ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Gaziantep FK 16, Fatih Karagümrük 13 puana yükseldi.
Dünya Kupası'nın ardından Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Fatih Karagümrük, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
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