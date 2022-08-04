Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig heyecanı cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ilk haftadaki mücadeleleri yönetecek hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun ilk haftasında cuma günü oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor mücadelesini Arda Kardeşler yönetecek.
5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şu şekilde:
5 AĞUSTOS CUMA:
21.00 İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER
6 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
7 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
8 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU
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