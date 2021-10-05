Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş kafa kafaya geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2021 Salı, 08:18
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
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Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Milli araya Fenerbahçe lider girerken, en yakıp takipçileri Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı kayıpsız kapattı.

Zirvenin 5 puan gerisindeki Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Yasal bahis şirketi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

- 2,75 Beşiktaş

- 2,75 Fenerbahçe

- 3,80 Trabzonspor

- 4,60 Galatasaray


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