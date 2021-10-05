Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Şampiyonluk oranlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş kafa kafaya geldi.
Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Milli araya Fenerbahçe lider girerken, en yakıp takipçileri Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı kayıpsız kapattı.
Zirvenin 5 puan gerisindeki Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi. Yasal bahis şirketi de şampiyonluk oranlarını güncelledi.
- 2,75 Beşiktaş
- 2,75 Fenerbahçe
- 3,80 Trabzonspor
- 4,60 Galatasaray
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı