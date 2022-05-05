Süper Lig'den hangi takım, hangi kupada mücadele edecek?

05 Mayıs 2022 Perşembe, 17:11

Türkiye'yi gelecek sezon Avrupa kupalarında 5 takım temsil edecek. Ligi ilk 2 sırada tamamlayan ekipler Şampiyonlar Ligi'ne giderken üç ve dördüncü sırayı alacak iki takım da Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek. Öte yandan Yukatel Kayserispor ile kupada yarı final rövanş maçına çıkacak olan Trabzonspor'un kupayı da müzesine götürmesi durumunda Spor Toto Süper Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne, beşinci ise Konferans Ligi'ne gidecek.

38 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, kupayı da kazandığı takdirde; Süper Lig üçüncüsü Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

FENERBAHÇE VE KONYASPOR'UN YARIŞI DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak ikinci takım olma yarışında Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor arasında devam ediyor. Sarı-lacivertliler bitime üç hafta kala yakaladığı seri ile İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını dörde çıkarak yarışta bir adım öne geçmiş durumda.

KONFERANS LİGİ'NE ALTI ADAY

Diğer yandan Konferans Ligi biletini almak için Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor arasındaki mücadele devam ediyor. Medipol Başakşehir en yakın takipçisi Aytemiz Alanyaspor'a 5 puan fark açmış durumda. Beşinci sıra ile dokuzuncu sıra arasında yer alan beş takımı ise sadece üç puan arıyor. Medipol Başakşehir'i takibe devam eden bu beş takımın bir kulağı da Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması ile ortaya çıkacak beşincinin Konferans Ligi'ne katılma haberinde olacak.

İPLER GAZİANTEP FK'NIN ELİNDE

Küme düşme hattında ise gözler Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Son üç maça girilirken kırmızı-siyahlılara ligde kalmak için bir puan yeterliyken rakipleri Altay ve Çaykur Rizespor'un tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Üçlü averajın belirleyici olduğu küme düşme hattında Çaykur Rize'nin puan kaybetmesi durumunda Altay ile birlikte düşmesi garantilenecek.