Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

DHA
14 Nisan 2022 Perşembe, 12:30
Süper Lig'in 33'üncü haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler açıklandı.  


Ligin 33'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle: 


15 NİSAN CUMA

20.30 Trabzonspor  - Vavacars Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
20.30 Yukatel Kayserispor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16 NİSAN CUMARTESİ 

13.30 Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor: Ozan Ergün
16.00 Altay - Medipol Başakşehir: Sarper Barış Saka
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.30 Fenerbahçe  - Göztepe: Yasin Kol

17 NİSAN PAZAR 

13.30 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK: Volkan Bayarslan
16.00 Kasımpaşa  - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.30 GZT Giresunspor - Beşiktaş: Arda Kardeşler


18 NİSAN PAZARTESİ 

20.30 Galatasaray  - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Mustafa Kürşad Filiz
 


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