Suudi Arabistan ekibinden Mauro Icardi'ye baş döndüren teklif!

Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:40

Güncelleme: 04.07.2023 - 09:40

Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi’yi yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak Paris Saint-Germain ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir haber Suudi Arabistan’dan geldi.

Mauro Icardi

2 SENELİK SÖZLEŞME

Suudi Arabistan kulübü Al Shabab, 29 yaşındaki forvete, yıllık 40 milyon Avro’dan 2 senelik sözleşme teklif etti. Suudi Arabistan takımının, Paris Saint-Germain’e ise 20 milyon Avro bonservis ödemeye hazır olduğu bilgisi var.

AL SHABAB İLE GÖRÜŞECEK

Icardi’nin temsilcisinin bu hafta içinde Riyad’a giderek Al Shabab’la görüşeceği kaydedildi.