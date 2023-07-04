Suudi Arabistan ekibinden Mauro Icardi'ye baş döndüren teklif!
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye senelik 40 milyon Avro'luk bir teklif yaptığı aktarıldı.
Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi’yi yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak Paris Saint-Germain ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir haber Suudi Arabistan’dan geldi.
Mauro Icardi
2 SENELİK SÖZLEŞME
Suudi Arabistan kulübü Al Shabab, 29 yaşındaki forvete, yıllık 40 milyon Avro’dan 2 senelik sözleşme teklif etti. Suudi Arabistan takımının, Paris Saint-Germain’e ise 20 milyon Avro bonservis ödemeye hazır olduğu bilgisi var.
AL SHABAB İLE GÖRÜŞECEK
Icardi’nin temsilcisinin bu hafta içinde Riyad’a giderek Al Shabab’la görüşeceği kaydedildi.
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