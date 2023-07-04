Suudi Arabistan ekibinden Mauro Icardi'ye baş döndüren teklif!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'ye senelik 40 milyon Avro'luk bir teklif yaptığı aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:40
Suudi Arabistan ekibinden Mauro Icardi'ye baş döndüren teklif!
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Galatasaray, Arjantinli golcü Mauro Icardi’yi yeniden kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Ancak Paris Saint-Germain ile temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıları endişelendirecek bir haber Suudi Arabistan’dan geldi.

Mauro Icardi

2 SENELİK SÖZLEŞME

Suudi Arabistan kulübü Al Shabab, 29 yaşındaki forvete, yıllık 40 milyon Avro’dan 2 senelik sözleşme teklif etti. Suudi Arabistan takımının, Paris Saint-Germain’e ise 20 milyon Avro bonservis ödemeye hazır olduğu bilgisi var.

AL SHABAB İLE GÖRÜŞECEK

Icardi’nin temsilcisinin bu hafta içinde Riyad’a giderek Al Shabab’la görüşeceği kaydedildi.


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