Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan 'Diogo Jota' tezahüratlarına kınama!

Suudi Arabistan'da Al Taawoun ile Al Hilal arasında oynanan karşılaşmada tribünlerde Ruben Neves'e yönelik yapılan tezahüratlar gündeme oturdu.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Pro Lig yönetimi, söz konusu davranışları kınayarak yaşananların "kabul edilemez" olduğunu açıkladı.

NEVES'E DİOGO JOTA GÖNDERMESİ

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre, tribünlerde özellikle Ruben Neves'in eski takım arkadaşı ve yakın arkadaşı Diogo Jota'ya atıfta bulunan tezahüratlar yapıldı.

Portekizli futbolcu Diogo Jota, Temmuz 2025'te 28 yaşında hayatını kaybetmişti. Yaşanan tezahüratlar sonrasında Neves, karşılaşmanın ardından sert tepki gösterdi.

Neves, "Umarım yaptıklarından sonra gidip dua etmezler" ifadelerini kullandı.

FEDERASYONDAN KINAMA

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ve Suudi Pro Lig yönetimi, karşılaşmada yaşanan olaylarla ilgili ortak bir açıklama yaparak tribünlerdeki davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

İki kurum, futbolun temel değerlerine ve sportmenliğe aykırı davranışlara karşı gerekli tutumun sergileneceğini belirtti.

AL HİLAL'DEN RESMİ BAŞVURU

Al Hilal Kulübü de tribünlerde yaşanan tezahüratlara ilişkin açıklama yaptı. Kulüp, söz konusu davranışları "tamamen reddettiğini" duyurdu.

Al Hilal, özellikle futbolcuları ve ailelerini hedef alan ya da kişisel saldırı niteliği taşıyan davranışların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kulüp ayrıca futbolcularının ve kulübün haklarını korumak amacıyla Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

CRISTIANO RONALDO DA TEPKİ GÖSTERDİ

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo da yaşanan gelişmelerin ardından Ruben Neves'e yönelik hakaret içeren tezahüratları kınadı.

Böylece Al Taawoun-Al Hilal karşılaşmasında yaşanan olaylar, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Pro Lig yönetimi, Al Hilal ve Cristiano Ronaldo'nun tepkileriyle gündeme geldi.