Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Rafael Leao'dan Al Hilal kararı

Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Rafael Leao'dan Al Hilal kararı

9.06.2026 15:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Rafael Leao'dan Al Hilal kararı

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in, Milan forması giyen Rafael Leao'ya astronomik bir teklif yaptığı ancak Portekizli oyuncunun bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Milan'ın yıldızı Rafael Leao'yu Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılıların dışında Portekizli yıldıza Al-Hilal'in de ciddi ilgisi var. 

Nico Schira'nın haberine göre Al-Hilal, Rafael Leao'ya astronomik bir teklifte bulundu. 26 yaşındaki futbolcunun bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği aktarıldı. Futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Leao bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 kez de asist yaptı.

İlgili Konular: #milan #Rafael Leao #Al Hilal

İlgili Haberler

Dünya Kupası öncesi Rafael Leao'dan şoke eden hareket: Rakibine yumruk attı!
Dünya Kupası öncesi Rafael Leao'dan şoke eden hareket: Rakibine yumruk attı! Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao, Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Şilili rakibine yumruk attı ve kırmızı kart gördü.
Rafael Leao’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket
Rafael Leao’dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran hareket Adı Fenerbahçe ile anılan Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Hakan Safi ile fotoğraf paylaşan Paolo Maldini'nin gönderisine yorum yaptı.
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leao'dan flaş açıklama: 'Yeni bir meydan okuma istiyorum'
Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Leao'dan flaş açıklama: 'Yeni bir meydan okuma istiyorum' Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao, Milan'daki geleceğiyle ilgili kararını açıkladı. Yıldız futbolcu, yeni bir meydan okuma istediğini ve Milan'dan ayrılmayı düşündüğünü söyledi.