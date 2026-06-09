Suudi ekibi kesenin ağzını açtı: Rafael Leao'dan Al Hilal kararı

Milan'ın yıldızı Rafael Leao'yu Galatasaray'ın yakından takip ettiği ve futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimde bulunabileceği iddia ediliyordu. Sarı-kırmızılıların dışında Portekizli yıldıza Al-Hilal'in de ciddi ilgisi var.

Nico Schira'nın haberine göre Al-Hilal, Rafael Leao'ya astronomik bir teklifte bulundu. 26 yaşındaki futbolcunun bu teklifi hiç düşünmeden reddettiği aktarıldı. Futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtiliyor.

Leao bu sezon Milan formasıyla 31 maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 10 gol atarken 3 kez de asist yaptı.