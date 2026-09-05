Taçtan gelen top ofsayt olur mu? Hangi durumlarda ofsayt verilmez?

Futbolda ofsayt kuralının bazı önemli istisnaları bulunuyor. Bunlardan biri de taç atışları. Peki taçtan gelen top ofsayt olur mu? Taç atışında oyuncunun rakip savunmanın arkasında bulunması ofsayt sayılır mı? İşte futbolda ofsayt kuralına ilişkin merak edilenler...

TAÇTAN GELEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Hayır. Bir oyuncu topu doğrudan taç atışından alıyorsa ofsayt verilmez. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) güncel Oyun Kuralları'nda, bir oyuncunun topu doğrudan taç atışından, kale vuruşundan veya kornerden alması halinde ofsayt ihlali oluşmayacağı açıkça belirtiliyor.

Bu nedenle taç atışı kullanıldığı sırada hücum oyuncusu rakip savunmanın arkasında bulunsa dahi, topu doğrudan taçtan aldığı durumda hakem ofsayt kararı vermez.

Örneğin bir takımın oyuncusu rakip ceza sahasına yakın bir noktadan taç atışı kullanıyor ve topu savunma oyuncularının arkasında bulunan takım arkadaşına gönderiyorsa, bu oyuncunun konumu ofsayt olsa bile oyun devam eder.

TAÇ ATIŞINDAN SONRA NE ZAMAN OFSAYT OLUR?

Taçtan gelen topun doğrudan alınması ile sonraki oyun aksiyonu birbirinden farklı değerlendirilir.

Bir oyuncu taç atışından topu aldıktan sonra takım arkadaşına pas verirse, bu yeni pas anında ofsayt kuralı yeniden devreye girer.

Örneğin oyuncu taç atışını kullandı ve top takım arkadaşına ulaştı. Bu oyuncu daha sonra topu rakip savunmanın arkasındaki başka bir takım arkadaşına gönderirse, ikinci oyuncunun pozisyonu ofsayt açısından değerlendirilir. Çünkü artık top doğrudan taç atışından alınmamaktadır.

HANGİ DURUMLARDA OFSAYT VERİLMEZ?

Futbolda bir oyuncunun ofsayt pozisyonunda bulunması tek başına ihlal değildir. Oyuncunun aktif oyuna dahil olması gerekir. IFAB kurallarına göre oyuncu; takım arkadaşının oynadığı topa müdahale ederek, rakibin oyununa müdahale ederek veya belirli durumlarda pozisyonundan avantaj sağlayarak cezalandırılabilir.

Bunun yanında doğrudan şu üç durumda ofsayt verilmez:

Taç atışından gelen top

Kale vuruşundan gelen top

Kornerden gelen top

KALE VURUŞUNDA OFSAYT OLUR MU?

Hayır. Bir oyuncu topu doğrudan kale vuruşundan alırsa, rakip savunmanın arkasında bulunması ofsayt ihlali oluşturmaz.

Ancak kale vuruşundan sonra top başka bir takım oyuncusu tarafından oynanır ve bu oyuncu rakip savunmanın arkasındaki takım arkadaşına pas verirse, söz konusu pasın yapıldığı andaki pozisyon ofsayt açısından değerlendirilir.

KORNERDEN GELEN TOP OFSAYT OLUR MU?

Hayır. Kornerden doğrudan gelen topu alan oyuncu için ofsayt kararı verilmez.

Ancak korner kullanıldıktan sonra top başka bir takım arkadaşına aktarılır ve oyuncu bu yeni pası ofsayt pozisyonundayken alırsa, artık normal ofsayt kuralları uygulanır. IFAB'ın örneğinde de korneri kullanan oyuncunun top takım arkadaşından kendisine geri geldiğinde ofsayt yapabileceği belirtiliyor.

OFSAYT HANGİ DURUMDA VERİLİR?

Ofsayt kararı için oyuncunun öncelikle rakip yarı alanda, top ve rakibin sondan ikinci oyuncusundan rakip kale çizgisine daha yakın olması gerekir. Ancak yalnızca bu pozisyonda bulunmak ihlal değildir. Oyuncunun aktif oyuna dahil olması gerekir.

Oyuncu;

topa müdahale ederse,

rakibin topa oynama veya mücadele etme imkanını etkilerse,

rakibin görüşünü veya hareket alanını engellerse,

direk, kaleci veya rakip oyuncudan dönen top gibi belirli durumlarda pozisyonundan avantaj sağlarsa

ofsayt nedeniyle cezalandırılabilir.