Tahir Karapınar: Arda Güler, kaçırdığı golden sonra sabaha kadar uyuyamadı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 14:10

Fenerbahçe Futbol Akademisinin Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, FBTV'deki “Akademiden Geleceğe” programına konuk oldu ve Futbol Akademisindeki gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Futbol Akademisinden çıkan oyuncuların A takımda oynamasının tesadüf olmadığını ifade eden Karapınar, yönetimin de altyapıya çok önem verdiğini belirtti.

Akademide psikolog bulundurduklarını, sporcuların eğitimine çok önem verdiklerine vurgu yapan Tahir Karapınar, Arda Güler içinse özel parantez açtı.

Futbol Akademide Fenerbahçe’ye ait bir oyun sistemi geliştirmeye çalıştıklarını dile getiren Karapınar, “Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye’yi, hatta Avrupa’yı da tarıyoruz. İyi oyuncular buluyoruz. İstediğimiz oyuncuları da buraya getiriyoruz. Başka kulübe kiralık oyuncu verirken de gideceği kulübün önce vereceği paraya değil, oyuncumuza sunduğu plana bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

'YÖNETİMİMİZ ALTYAPIYA ÇOK ÖNEM VERİYOR'

Öncelikle Futbol Akademisindeki çalışmaları anlatan Tahir Karapınar, “Altyapımıza büyük yatırımlar yapılmış. Biz de emek veriyoruz ve karşılığını alıyoruz diye düşünüyorum. Yönetimimiz altyapıya çok önem veriyor. A takım hocaları sürekli altyapıyı gözlemliyorlar ve benimle iletişim kuruyorlar. Benden gerekli bilgileri alıyorlar ve oyuncularımıza şans da veriyorlar. Benim oyuncularımı A takımda antrenmanlara davet ediyorlar. Birçok oyuncumuz bu sene A takım antrenmanına gitti. Bu oyuncuların hepsi oynayacak değil fakat oranın havasını almaları, oradaki profesyonelliği görmeleri, büyük futbolcuları görmeleri; onların geleceği için çok önemli. Bunları bize sağladıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

'FENERBAHÇE’YE AİT BİR OYUN SİSTEMİ OLUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Oyun sistemi ile ilgili konuşan Tahir Karapınar, “U19, U17, U16’da kapsamlı ve detaylı planlarımız var. Bizim için oyuncularımızın gelişmesi önemli ama Fenerbahçe’ye ait bir oyun sistemi oluşturmak istiyoruz. Önde basan, pas yapan, set oyununu oynayabilen bir oyun sistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Oyuncularımız ileride zorluk çekmesin ve çok çabuk adapte olsun diye. Bu oyun sisteminde de iyi gidiyoruz. Çok oyuncumuz A takıma gidiyor. U19 takımımızın kadrosu eksiliyor fakat takımımız zirveden kopmuyor. Amacımız sezon sonunda ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Şampiyon olursak mutlu oluruz. Sonuç önemli değil ama tabii ki oyuncular için moral önemli. Kazanma alışkanlığı, kendine güven önemli. Sonuçlara da tabii ki bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARIMIZIN A TAKIMDA SÜRE ALMALARI EN BÜYÜK HEDEFİMİZ'

Futbol Akademiden A Takıma giden oyuncularla ilgili değerlendirmede bulunan Karapınar, “Sezon arasında 12 oyuncumuz A takımla antrenmana çıktı. Herhalde bu Fenerbahçe tarihinde ilktir. Bize bu güveni duydukları için İsmail Kartal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Oyuncuların gelişimi için A takımla idman yapmak, kamp yapmak çok önemli. Akademi olarak sezon başı Topuk Yaylası’nda A takımdan ayrı kamp yaptık. Yönetimimiz bunlara önem veriyor ve bizi destekliyorlar. Bu sene ilk defa U19’da Zagreb Turnuvası’na katıldık. Arda orada turnuvanın oyuncusu seçildi. Oyuncuların gelişmesi için bunlar büyük tecrübeler. Sadece Arda’nın çıkması, oynaması veya Melih’in, Osman Ertuğrul’un oynaması tesadüf değil. Burada emek veriliyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil; bir sistemin bir sürecin sonuçları. Kulüp ve Yönetimimiz destek veriyor. Taraftarlarımız da çok destek oluyor. U19 ve diğer maçlarımızı seyrediyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Akademiden oyuncuların çıkması, A takımda süre almaları en büyük hedefimiz.” açıklamasında bulundu.

A takıma giden genç oyuncuların gelişimiyle ilgili konuşan Karapınar, “Gelişimleri için bu gerekli. Yabancılık çekmesinler. Oradaki profesyonel oyuncuları görüyorlar. Onlardan çok farklı olmadıklarını anlıyorlar. Onlarla konuşuyorlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Burada olmak, oynamak hatta A takımda oynamak, oyuncularla oynamak hatta yan yana durmak bile büyük bir olay. Onların bunlara alışması gerekiyor. İleride iyi performansa sahip olmaları ve liglerde oynamaları, gelişimlerini sağlayabilmeleri için bunları yaşamaları gerekiyordu. Bunları yaşıyorlar ve çok mutluyuz.” diye konuştu.

'ARDA, ÖRNEK BİR FUTBOLCU OLARAK FENERBAHÇE’YE VE ÜLKEMİZE YARARLI OLACAK'

Arda Güler içinse Tahir Karapınar, “Arda çok yetenekli bir oyuncu. 14 yaşında Fenerbahçe’ye geldi. Ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Gençlerbirliği’nde yetişti. 14 yaşında Türkiye karmalarında oynuyor, büyük takımlar tarafından takip ediliyordu. Bütün takımlar tarafından isteniyordu. Arda’nın Fenerbahçe’ye gelişi şöyle oluyor; Arda ve ailesi inanılmaz Fenerbahçeli. Arda, Alex hayranı. Gençlerbirliği Kulübü kaç kere Arda’nın gitmemesi, transfer olmaması için evlerine gidiyor.

Arda, kenarda köşede bulunmuş bir oyuncu değil, bütün Türkiye’nin tanıdığı bir oyuncu, potansiyeli o zamandan belli. 2 sene önce ben buraya geldiğimde Arda, U15’e gelmişti, U16 takımında oynuyordu. 15 yaşındaydı. Çok yetenekliydi. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyordu. Genç milli takımlara seçilemiyordu. U15 milli takıma gitmiyordu. O dönem oradaki hocaların da söylediği, ‘Arda koşmuyor, mücadele etmiyor.’ idi. Arda çok karakterli, düzgün ve hedefleri olan bir sporcu, kendini geliştirdi ve sürekli de geliştiriyor. İki senedir yaptığımız plan, program ve analizler çerçevesinde Arda ile konuşarak, daha çok top kapması gerektiğini, daha çok koşması gerektiğini anlatarak çalışıyoruz. Akademimizde sporcular için mental açıdan da, analiz olarak da birebir analizler yapılıyor. Bütün oyuncuların analizleri birebir yapılıyor. Bunları çok gururla söylüyorum. Hocalarımız çok emek sarf ediyor.

Tüm bunların çerçevesinde Arda’nın oyun stilini değiştirdik. Artık sadece 10 numara oynamıyor, 6 oynuyor, 8 oynuyor. Gerektiğinde kanat oynuyor. Bir oyuncunun bu kadar farklı pozisyonlarda oynamasının ona çok büyük katkıları var. Arda kendine güven açısından da inanılmaz bir oyuncu olduğu için kendini geliştirdi. Arda kendini çok iyi hazırlıyor. Akşam da konuştuk. Gol attırdı, çok iyi oynadı. Mağlup olduk ama Arda’nın gelişmesi bizim için önemliydi. Bir gol kaçırdı, biliyorsunuz. Orada yaptığı pozisyonlarda, sabaha kadar uyuyamadı Arda. ‘O golü nasıl kaçırdım’ diye, konuştuk bununla ilgili kendisiyle. Şu an Arda’nın tek odağı o golü nasıl kaçırdığı… Arda şimdi onun analizini yapar. Bireysel analize gitmiştir, onunla kendini geliştirmeye çalışır. Hedefleri olan bir oyuncu. İnşallah Fenerbahçe’ye çok büyük katkıları olacak. Çok örnek bir futbolcu olacak, ülkemiz açısından da çok önemli ve büyük bir oyuncu olacak. Arda’ya sadece futbolcu olarak bakmıyorum. İnsan olarak da diğer sporculara örnek olarak da büyük bir kariyeri olacak diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'‘ALTYAPIDA SCOUTING YAPILMIYOR’ DİYE YANLIŞ BİR ALGI VAR'

Oyuncu izleme ve transfer süreçleriyle ilgili de izledikleri yolu anlatan Karapınar, “Bu bizim için çok önemli. Daha önce buralarda sıkıntılar yaşamışız. Kulüp buradan oyuncuyu kiralık verirken, öncelikli olarak gideceği kulübün vereceği paraya bakmıyoruz. Oyuncuya sunulan plana, sisteme bakıyoruz. Ona verebileceklerine bakıyoruz. Uygun kulüplere vermeye çalışıyoruz. Bu sene birkaç oyuncumuzu bu anlayışla verdik. Bunun en son örneği Fatih Yiğit Şanlıtürk. Kendisini Ümraniye’ye verdik. Bizim akademimiz daha önce, ben buraya geldiğimde biz devamlı bedelsiz oyuncu veriyorduk. Artık bunu tamamen bitiriyoruz. Biz burada bir oyuncuya emek veriyorsak onun bir bedeli var. Fatih’te bunu büyük ölçüde başardık diye düşünüyorum. Bir bedel ödüyorlar. Çünkü o oyunculara sahip çıkmaları ve değer vermeleri için. Fatih’i 3 yıllık bir planla verdik. Her sene geri alma maddemiz var. O kulüp de kazansın ama Fatih de iyi bir oyuncu olarak buraya dönebilsin. Bunu Muhammed’de başardığımız için artık transferlerimiz böyle gidiyor. Kiralık verdiğimiz oyuncuları devamlı takip ediyoruz. Devamlı konuşuyoruz. Aralarda altyapıya geliyorlar.

Altyapıda scouting yapılmıyor diye yanlış bir algı var. Kahramanmaraş’tan gelen bir transferim var. Sezon başından beri burada. Milli oyuncu oldu. Şu anda Adana’dan aldığımız bir oyuncu var. Bursa’dan aldığımız oyuncu var. Biz böyle çok transfer yapalım diye transfer yapmıyoruz artık. Biz 60 tane transfer yapmayacağız. Belirli oyuncular çok iyi Fenerbahçe seviyesinde olacağı zaman, olduklarını düşündüğümüz zaman o oyuncuları almak istiyoruz veya Fenerbahçe’de olmasa bile ileride Türk futboluna faydalı olsun, liglerde oynasın, bizi iyi temsil etsin, o tür oyuncular almaya çalışıyoruz. Onun haricinde diğer transferlerimiz de şöyle; Emir Ortakaya diye bir transferimiz var. O konuşulmuyor. Emir Ortakaya da Gençlerbirliği’nin çok özel oyuncusuydu. Biz çok ısrar ettik. Takasla aldık. Sol stoper. Ondan da çok umutluyuz. Eğitimini veriyoruz. Şu andan hazırlanıyor. A takımla da bazen idmanlara çıkıyor. Bu transferlerimiz de var. Taraftarımız rahat olsun. Biz bütün Türkiye’yi, hatta Avrupa’yı da tarıyoruz. İnsanlar her şeyi başarabilir. Yeter ki içlerinde olsun. Çalışma isteği olsun. Fenerbahçe’ye faydalı olma isteği olsun. Vicdanı olsun.” diyerek sözlerini tamamladı.