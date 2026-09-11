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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın talebine ret

Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın talebine ret

11.09.2026 17:45:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın talebine ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazı reddetti. Böylece Sırp golcünün cezası onanırken Vlahovic, Erzurumspor FK karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic'e verilen cezaya yaptığı itirazdan sonuç çıkmadı. Tahkim Kurulu, siyah-beyazlı kulübün başvurusunu reddederek Sırp golcünün cezasını onadı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Vlahovic hakkında verdiği kararın ardından Beşiktaş Kulübü, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın yaptığı başvuruyu değerlendirdikten sonra itirazın reddine karar verdi.

Böylece Dusan Vlahovic'e verilen ceza kesinleşti.

ERZURUMSPOR MAÇINDA YOK

Cezası onanan Sırp golcü, Beşiktaş'ın Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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