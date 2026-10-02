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Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Ugochukwu kararı

Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Ugochukwu kararı

2.10.2026 19:00:00
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Tahkim Kurulu'ndan Okan Buruk ve Ugochukwu kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun ise 2 maçlık cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1, Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık cezalarını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Okan Buruk ile Ugochukwu'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara yaptığı itirazı inceledi.

Kurul, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki Trabzonspor müsabasında kırmızı kart gören Okan Buruk'a müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin liralık para cezasında isabetsizlik bulunmadığına hükmetti.

Tahkim Kurulu, aynı mücadelede kırmızı kartla oyundan atılan Lesley Ugochukwu'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasını da onama kararı aldı.

Kurul, ayrıca Galatasaray Kulübüne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle verilen 350 bin liralık para cezasını da onadı.

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