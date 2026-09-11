Taht için ilk sıradaydı: Kral olmayı reddetti, futbolu seçti

İngiltere'nin alt liglerinde futbol kariyerini sürdüren SE Dons kaptanı George Desmond Kamurasi, Uganda'daki geleneksel Tooro Krallığı'nın tahtına geçme teklifini geri çevirdi.

TAHT İÇİN İLK SIRADAYDI Geçen ay hayatını kaybeden Tooro Kralı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi'nin ardından 36 yaşındaki Kamurasi, krallığın yeni hükümdarı olması için aday gösterildi.

ESPN'nin haberine göre, Tooro Krallığı'nın 18 kişilik Kraliyet Veraset Komitesi'nde yapılan oylamada 15 üye Kamurasi'nin lehine oy kullandı. Böylece İngiltere'de futbol oynayan kaleci, taht için ilk sıraya yerleşti. Ancak Kamurasi, kendisine yapılan krallık teklifini kabul etmedi.

"BAŞKA SORUMLULUKLARIM VAR" Komite üyelerinden Fr. Dr. Charles Oyo, Kamurasi'nin krallık görevini üstlenemeyeceğini bildirdiğini açıkladı. Oyo, adayların değerlendirildikten sonra sıralandığını belirterek, "Birinci aday, 'Hayır, sorumluluklarım var ve kral olamam' dedi. Bir sonraki aday ise görevi kabul etti" ifadelerini kullandı.

YENİ KRAL SEÇİLDİ Kamurasi'nin teklifi geri çevirmesinin ardından televizyon sunucusu ve Uganda Broadcasting Corporation'da editör olarak görev yapan Prens Edward Rukidi Kijanangoma, yeni kral olarak seçildi. Ancak Kijanangoma'nın seçimi, hayatını kaybeden Kral Oyo'nun annesi ve kız kardeşi tarafından itirazla karşılandı. Aile, 2022 yılında hazırlanan vasiyette Kral Oyo'nun biyolojik oğlunun tahtın varisi olarak gösterildiğini savunuyor.

FUTBOLA DEVAM EDECEK "Big G" lakaplı Kamurasi ise İngiltere'deki futbol kariyerini sürdürme kararı aldı. 1,98 metre boyundaki kaleci, SE Dons'un sosyal medya içeriklerinde ve karşılaşmalar öncesinde yaptığı coşkulu konuşmalarla da tanınıyor.