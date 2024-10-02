Karşılaşma durdurulmuştu: Olaylı derbi için erteleme kararı!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 19:20

Güncelleme: 02.10.2024 - 20:51

Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atması nedeniyle durdu.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşma, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra durduruldu. Müsabakaya ara verilmesi sonrasında da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.

MAÇ ERTELENDİ

Fenerbahçe Opet - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylar sonrası salon boşaltıldı. Sonrasında alınan kararla mücadele 3 Ekim günü oynanmak üzere ertelendi.