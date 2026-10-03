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Talisca hızlı başladı: Golü attı, maçın adamı seçildi

Talisca hızlı başladı: Golü attı, maçın adamı seçildi

3.10.2026 10:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Talisca hızlı başladı: Golü attı, maçın adamı seçildi

Fenerbahçe'nin Al-Jazira'ya gönderdiği Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri macerasına da gollerle başladı. Brezilyalı yıldız, BAE Lig Kupası'ndaki 2. maçında 2. golünü attı.

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Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yeni takımına çabuk alıştı.

TALISCA YİNE ATTI

Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle toplamda 5. maçına çıkan Talisca, bu akşam oynanan maçı yine boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.

GOLÜNÜ ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Al-Jazira, BAE Lig Kupası'nda ikinci maçına çıktı. Al-Jazira ilk maçını Talisca'nın attığı golle 1-0 kazanırken, Brezilyalı yıldız ikinci maçta da sahne aldı ve 2-0 kazanılan Khor Fakkan karşılaşmasında 1 golle oynadı.

Deneyimli hücumcu aynı zamanda maçın adamı da seçildi.

Talisca böylece BAE Lig Kupası'nda çıktığı 2 maçta 2 gol atmış oldu.

İlgili Konular: #anderson talisca #Al Jazira

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