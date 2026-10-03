Talisca hızlı başladı: Golü attı, maçın adamı seçildi

Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde Al-Jazira'ya gönderdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, yeni takımına çabuk alıştı.
TALISCA YİNE ATTI
Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle toplamda 5. maçına çıkan Talisca, bu akşam oynanan maçı yine boş geçmedi ve fileleri havalandırdı.
GOLÜNÜ ATTI, MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ
Al-Jazira, BAE Lig Kupası'nda ikinci maçına çıktı. Al-Jazira ilk maçını Talisca'nın attığı golle 1-0 kazanırken, Brezilyalı yıldız ikinci maçta da sahne aldı ve 2-0 kazanılan Khor Fakkan karşılaşmasında 1 golle oynadı.
Deneyimli hücumcu aynı zamanda maçın adamı da seçildi.
Talisca böylece BAE Lig Kupası'nda çıktığı 2 maçta 2 gol atmış oldu.