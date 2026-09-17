Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı!

İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Coventry City ile Aston Villa karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Aston Villa, mücadeleyi 3-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.
ABRAHAM PERDEYİ AÇTI
Aston Villa, karşılaşmanın 7. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Coventry City, 27. dakikada Victor Torp'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Ross Barkley 40. dakikada sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti.
SON SÖZ ABRAHAM'DAN
59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tammy Abraham, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Aston Villa, Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı.