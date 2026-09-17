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Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı!

Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı!

17.09.2026 01:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Tammy Abraham yıldızlaştı: Aston Villa turu 3 golle aldı!

Aston Villa, İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Coventry City'yi 3-1 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran ekip oldu.
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İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda Coventry City ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Aston Villa, mücadeleyi 3-1 kazanarak turu geçen taraf oldu.

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ABRAHAM PERDEYİ AÇTI

Aston Villa, karşılaşmanın 7. dakikasında Tammy Abraham'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Coventry City, 27. dakikada Victor Torp'un golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Ross Barkley 40. dakikada sahneye çıktı ve Aston Villa'yı yeniden öne geçiren golü kaydetti.

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SON SÖZ ABRAHAM'DAN

59. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tammy Abraham, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Aston Villa, Coventry City deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı.

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