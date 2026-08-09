Cumhuriyet Gazetesi Logo
Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle
Paylaş

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

9.08.2026 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı taraftarların tepkileri sonrası Instagram hesabını kapattı.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Galatasaray'da yönetime tepki gittikçe büyüyor. Yeni sezonun başlamasına günler kala bu yaz sadece Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılarda resmileşen başka imza olmadı.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Sarı-kırmızılıların Rams Park'ta Villarreal'e 2-1 kaybettiği maçın ardından taraftar yönetime tepki gösterdi.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Galatasaray taraftarı maç öncesinde ve sonrasında yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden, “Dursun Özbek transferler nerede?” tezahüratı yaparken, Abdullah Kavukcu'ya da büyük tepki gösterildi. Galatasaray taraftarının tepkisi stadyuma sınırlı kalmadı.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Binlerce Galatasaray taraftarı, Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabında tepkili yorum paylaştı. Bunun üzerine Instagram hesabını kapattı.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

TARAFTAR NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?

Abdullah Kavukcu, 3-3 biten Rennes maçının ardından transferden kendisinin sorumlu olduğunu ve önemli takviyeler yapacaklarını söylemişti.

Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Kavukcu, “Biz beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz olacak. Biz her takımdan güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Daha iyi transferler yaparak rekabet ortamını artıracağız. Başkanımızın liderliğinde buna eminiz. İçerde rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Para da harcayacağız, transfer de yapacağız, sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Transferler gelecek. Bizim her bölgede en az 10 tane futbolcularımız var, bir kişiye muhtaç değiliz biz, bir oyuncu yoksa başka oyuncu var” demişti.

İlgili Konular: #galatasaray #taraftar #Abdullah Kavukcu

İlgili Haberler

Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova
Villarreal'e diş geçiremedi: Galatasaray'dan seyircisi önünde tatsız prova Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, hazırlık maçında konuk ettiği Villarreal'e 2-1 mağlup oldu.
Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi
Villarreal karşılaşmasının ardından... Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e transfer tepkisi Galatasaray'ın Villarreal'e 2-1 yenildiği maçın ardından tribünlerde yönetime tepki sesleri yükseldi. Stadyumdan ayrılmayı reddeden taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.
Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart
Galatasaray'dan hazırlık maçına kabus gibi başlangıç: Taraftardan protesto, penaltı, kırmızı kart Galatasaray'ın Villarreal'i konuk ettiği hazırlık maçında taraftarlar Başkan Dursun Özbek'e transfer tepkisi gösterdi. Okan Buruk ise maçın 5. dakikasında kırmızı kart gördü.