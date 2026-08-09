Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Galatasaray'da yönetime tepki gittikçe büyüyor. Yeni sezonun başlamasına günler kala bu yaz sadece Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılarda resmileşen başka imza olmadı.
Sarı-kırmızılıların Rams Park'ta Villarreal'e 2-1 kaybettiği maçın ardından taraftar yönetime tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarı maç öncesinde ve sonrasında yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden, “Dursun Özbek transferler nerede?” tezahüratı yaparken, Abdullah Kavukcu'ya da büyük tepki gösterildi. Galatasaray taraftarının tepkisi stadyuma sınırlı kalmadı.
Binlerce Galatasaray taraftarı, Abdullah Kavukcu'nun Instagram hesabında tepkili yorum paylaştı. Bunun üzerine Instagram hesabını kapattı.
TARAFTAR NEDEN TEPKİ GÖSTERDİ?
Abdullah Kavukcu, 3-3 biten Rennes maçının ardından transferden kendisinin sorumlu olduğunu ve önemli takviyeler yapacaklarını söylemişti.
Kavukcu, “Biz beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz olacak. Biz her takımdan güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Daha iyi transferler yaparak rekabet ortamını artıracağız. Başkanımızın liderliğinde buna eminiz. İçerde rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Para da harcayacağız, transfer de yapacağız, sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Transferler gelecek. Bizim her bölgede en az 10 tane futbolcularımız var, bir kişiye muhtaç değiliz biz, bir oyuncu yoksa başka oyuncu var” demişti.