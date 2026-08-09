Taraftarlar tepki göstermişti: Abdullah Kavukçu'dan flaş hamle

Kavukcu, “Biz beraber olursak başarıyoruz. Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz olacak. Biz her takımdan güçlüyüz, daha da güçlü olacağız. Daha iyi transferler yaparak rekabet ortamını artıracağız. Başkanımızın liderliğinde buna eminiz. İçerde rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Para da harcayacağız, transfer de yapacağız, sadece kiralık diye bir konuşma yapmıyoruz. Transferler gelecek. Bizim her bölgede en az 10 tane futbolcularımız var, bir kişiye muhtaç değiliz biz, bir oyuncu yoksa başka oyuncu var” demişti.