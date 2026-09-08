Taraftarlara tepki göstermişti: Göztepe'den Luka Gugeshashvili kararı!

Göztepe Kulübü, Gürcü kaleci Luka Gugeshashvili hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını ve 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı oyuncumuz Luka Gugeshashvili hakkında, dün akşam oynanan Gaziantep FK karşılaşması sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle kulübümüz tarafından disiplin süreci başlatılmıştır. Disiplin süreci sonuçlanana kadar oyuncumuz, takımdan ayrı çalışacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Gürcü kaleci, 4-2 kaybettikleri Gaziantep FK maçının ilk yarısında dört gol yedikten sonra ikinci yarıda yerini Arda Özçimen'e bırakmıştı.

Gugeshashvili, maçın ardından kendisini ıslıklayan Göztepeli taraftarlara tepki göstererek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Ben sahada her zaman son düdüğe kadar mücadele eden bir futbolcuyum. Bazen her şey istediğimiz gibi olur, bazen de olmaz. Futbolda iyi günler de vardır, kötü günler de. Ama kimse benim mücadelemi, karakterimi ve bu forma için verdiğim emeği sorgulayamaz.

Bugün yaptığınız şey taraftarlık değildi. Elbette bu kulübü gerçekten seven ve her koşulda takımının yanında olan gerçek Göztepe taraftarları da var. Onlara sonsuz saygım ve sevgim var.

Evet, belki şu anda kötü bir dönemden geçiyoruz. Ama Göztepe’ye geldiğim ilk günden beri, bu kulübün armasını ve adını savunmadığım tek bir gün bile olmadı. Gürcistan’da, Türkiye’de, evde, sokakta ve sahada... Her yerde Göztepe’yi gururla temsil ettim ve savundum.

Klavye başında saklanıp oradan konuşanlara ise sadece bir şey söyleyeceğim: Hayat uzun, dünya küçük. Bir gün mutlaka sokakta ya da başka bir yerde karşılaşacağız...

Gerçek Göztepe taraftarlarına sonsuz sevgilerimle."