Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tarihe geçtiği statta yuhalandı: NBA finallerinde Donald Trump'a tepki

Tarihe geçtiği statta yuhalandı: NBA finallerinde Donald Trump'a tepki

9.06.2026 10:04:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tarihe geçtiği statta yuhalandı: NBA finallerinde Donald Trump'a tepki

ABD Başkanı Donald Trump, NBA finalindeki New York Knicks - San Antonio Spurs maçı için geldiği Madison Square Garden'da uzun süre yuhalandı. Trump, görevdeyken NBA finali izleyen ilk ABD başkanı olarak kayıtlara geçti.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında New York'ta oynanan NBA final maçında seyirciler tarafından yuhalandı.

TRUMP'A TEPKİ

New York'ta Madison Square Garden'da oynanan NBA final serisi 3. maçını izlemek için salona gelen Donald Trump, ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirildiğinde seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı.

Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi ve taraftarlar New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde tezahürat yaptı. Seyirciler, daha sonra San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken de konuk ekip oyuncularını yüksek sesle yuhaladı.

ABD TARİHİNE GEÇTİ

Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, maçın ardından Beyaz Saray'a dönmek için salondan ayrıldı.

İlgili Konular: #Donald Trump #New York Knicks #San Antonio Spurs

İlgili Haberler

NBA efsanesi Rick Adelman hayatını kaybetti
NBA efsanesi Rick Adelman hayatını kaybetti NBA'in efsane başantrenörlerinden biri olan Rick Adelman, 79 yaşında hayatını kaybetti.
New York Knicks, NBA final serisine galibiyetle başladı
New York Knicks, NBA final serisine galibiyetle başladı Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ilk maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-95 mağlup etti.
New York Knicks, NBA final serisinde 2-0 öne geçti
New York Knicks, NBA final serisinde 2-0 öne geçti Amerikan Basketbol Ligi (NBA) final serisinin ikinci maçında New York Knicks, deplasmanda San Antonio Spurs'ü 105-104 yenerek 2-0 öne geçti.