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Teknik direktör açıkladı: Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'da sakatlık!

Teknik direktör açıkladı: Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'da sakatlık!

26.07.2026 19:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Teknik direktör açıkladı: Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland'da sakatlık!

Midtjylland Teknik Direktörü Mike Tullberg, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi sakatlanan futbolcuları hakkında açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi ön eleme turundaki rakibi Midtjylland'da bir sakatlık yaşandı.

Sonderjyske ile karşılaşan Midtjylland'da Victor Bak, sakatlık yaşadı ve ikinci yarıya çıkmadı.

MIKE TULLBERG'DEN AÇIKLAMA

Midtjylland'ın teknik direktörü Mike Tullberg, duruma dair konuştu. Tullberg, "Victor Bak'ın durumunu henüz net olarak bilmiyoruz ancak görüntü iyi değil. Dönüşte detaylı değerlendirme yapacağız" dedi.

Mike Tullberg, "Sezonun bu kadar başında ciddi sakatlıklar yaşıyoruz. Aral Şimşir'i sattık, Mikel Gogorza ve Junior Brumado sakat, Lee Han-beom da bugün forma giyemedi. Umarım kısa sürede döner. Victor'un durumu da pek iç açıcı görünmüyor. Önümüzdeki maçlarda elimizde nasıl bir kadro olacağını göreceğiz" sözlerini sarf etti.

1-0'IN RÖVANŞI PERŞEMBE GÜNÜ

Beşiktaş, Midtjylland karşısında sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanmıştı. Beşiktaş, rövanşta perşembe günü Danimarka temsilcisinin konuğu olacak.

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