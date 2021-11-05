Tekvando Federasyonu Olağan Genel Kurulu'na komisyon atandı
Tekvando Federasyonu Olağan Genel kurul sürecinin güvenilir ve adil yönetilmediği gerekçesiyle özel komisyon görevlendirildi.
Türkiye Tekvando Federasyonu Olağan Genel kurul sürecinin güvenilir ve adil yönetilmediği gerekçesiyle, Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu tarafından seçim sürecine komisyon atandı. Murat Kocakaya, Fatih Uysal ve bir avukat seçim sürecini yönetecek. Spor Tahkim Kurulu tarafından atanan komisyon 7 Kasım Pazar günü yapılacak olan seçimi kendisi yürütecek. Mevcut federasyon yönetimi ve genel sekreteri seçim sürecine müdahale edemeyecek. Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görev alan bir avukatı seçim komisyonu olarak atadı. Seçim sürecinde yaşananlarla ilgili mevcut başkan Metin Şahin’le birlikte olağan genel kurulda Tekvando Federasyonu’na başkan adayı olan olimpiyat ikincisi milli sporcu Bahri Tanrıkulu’nun tahkim kuruluna yaptığı şikayetten sonra bu kararın alındığı ve komisyon atandığı belirtildi.
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