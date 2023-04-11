Temsilcisinden Milot Rashica açıklaması: 'Galatasaray'da çok mutlu'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:03

Güncelleme: 11.04.2023 - 15:03

Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın temsilcisi, oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın programına konuk olan Aykut Erçetin, Kosovalı futbolcu Rashica'nın performansı hakkında konuştu.

Milot Rashica

Rashica'nın iyi bir performans gösterdiğini dile getiren Erçetin'in açıklamaları şu şekilde:

"Mağlup olunan Konyaspor maçı dahil olmak üzere Milot Rashica çok iyi bir performans gösteriyor. Golden sonra, ikinciyi de atmıştı; ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı."

"Analiz yaptığımızda sahadaki en etkili futbolcu olduğu ortaya çıktı. Milot sadece kendi performansına odaklandı. Türkiye'de ne kadar mutlu olduğunu defalarca dile getirdik."

"GALATASARAY'DA MUTLU"



"Performansından da bu anlaşılıyor zaten. 14 maçlık galibiyet serisinde en çok maç oynayan Milot oldu. Goller ve gol paslarıyla katkı sağladı."

"Koşan ve oyunu defans yönüyle de oynayan bir oyuncu. Milot, Galatasaray'da çok mutlu, performansı artıyor. Galatasaray'da buna göre adımları atar"

GALATASARAY'DAN KAZANACAĞI ÜCRET

Sarı-kırmızılı takım, Milot Rashica'yı sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Galatasaray, Kosovalı yıldıza 2022-23 sezonu için 1.5 milyon Euro ödeyecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Öte yandan bu sezon sarı-kırmızılı takım ile 27 maçta sahaya çıkan ve 416 dakika süre alan Rashica, 4 gol ve 5 asist kaydetti.