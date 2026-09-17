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TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

17.09.2026 16:32:00
Güncellenme:
AA
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TFF 1. Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 1. Lig'in 8. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu.
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TFF 1. Lig'de 8. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre ligde 8. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma:

16.00 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor: Burak Kamalak

20.00 Muğlaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Doğukan Yıldırım

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Ekenler Beton Sivasspor: Mehmet Türkmen

17.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor: Asen Albayrak

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük: Alpaslan Şen

20.00 Batman Petrolspor-Bursaspor: Ali Yılmaz

20 Eylül Pazar:

17.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

17.00 Manisa FK-İstanbulspor: Erdem Mertoğlu

20.00 Mardin 1969-Metro Holding Kayserispor: Reşat Onur Coşkunses

20.00 Antalyaspor-Artı Değer Vanspor: Mustafa Hakan Belder

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