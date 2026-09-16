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TFF 1. Lig'in 9-15. haftalarının programı belli oldu!

TFF 1. Lig'in 9-15. haftalarının programı belli oldu!

16.09.2026 17:38:00
Güncellenme:
AA
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TFF 1. Lig'in 9-15. haftalarının programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'in 9-15. haftalarında oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.
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TFF 1. Lig'de 9-15. haftaların müsabaka programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada maç programında, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerine göre programda değişikliğe gidileceği belirtildi.

Açıklanan haftaların programı şöyle:

9. HAFTA

9 Ekim Cuma:

17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor (4 Eylül)

17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer (Ümraniye Belediyesi Şehir)

10 Ekim Cumartesi:

13.30 Boluspor-Antalyaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor (Aktepe)

19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Ekim Pazar:

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Bursaspor-Mardin 1969 (Yüzüncü Yıl Atatürk)

10. HAFTA

13 Ekim Salı:

14.30 Bandırmaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 SMS Grup Sarıyer-Bodrum FK (Yusuf Ziya Öniş)

20.00 Orfa Yapı Pendikspor-Artı Değer Vanspor FK (Pendik)

14 Ekim Çarşamba:

17.00 Batman Petrolspor-İstanbulspor (Batman Şehir)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Antalyaspor-Metro Holding Kayserispor (Antalya)

20.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK (Aktepe)

15 Ekim Perşembe:

17.00 Mardin 1969-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (21 Kasım Şehir)

20.00 Manisa FK-Turka Esenler Erokspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Muğlaspor-Bursaspor (Muğla Atatürk)

11. HAFTA

17 Ekim Cumartesi:

16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)

19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

18 Ekim Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Ekim Pazartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)

12. HAFTA

23 Ekim Cuma:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

13. HAFTA

30 Ekim Cuma:

20.00 Turka Esenler Erokspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenler Erokspor)

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Artı Değer Vanspor FK-SMS Grup Sarıyer (Spor Toto Akhisar)

16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Orfa Yapı Pendikspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Bursaspor-Bandırmaspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

19.00 Manisa FK-Batman Petrolspor (Manisa 19 Mayıs)

1 Kasım Pazar:

13.30 Ekenler Beton Sivasspor-Boluspor (4 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Mardin 1969 (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Antalyaspor (Aktepe)

19.00 Bodrum FK-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

2 Kasım Pazartesi:

20.00 Metro Holding Kayserispor-Muğlaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

14. HAFTA

6 Kasım Cuma:

20.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

20.00 SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK (Yusuf Ziya Öniş)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

13.30 Artı Değer Vanspor FK-Ekenler Beton Sivasspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Muğlaspor-Turka Esenler Erokspor (Muğla Atatürk)

19.00 Orfa Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

8 Kasım Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Boluspor-Bodrum FK (Bolu Atatürk)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Metro Holding Kayserispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Mardin 1969-Batman Petrolspor (21 Kasım Şehir)

15. HAFTA

20 Kasım Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Mardin 1969-Bandırmaspor (21 Kasım Şehir)

13.30 İstanbulspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Metro Holding Kayserispor-SMS Grup Sarıyer (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Boluspor (Yusuf Ziya Öniş)

22 Kasım Pazar:

13.30 Batman Petrolspor-Muğlaspor (Batman Şehir)

16.00 Manisa FK-Orfa Yapı Pendikspor (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Turka Esenler Erokspor-Antalyaspor (Esenler Erokspor)

19.00 Bursaspor-Ekenler Beton Sivasspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

23 Kasım Pazartesi:

20.00 Bodrum FK-Artı Değer Vanspor FK (Bodrum İlçe)

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