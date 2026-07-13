TFF 2. Lig'de fikstür belli oldu: İşte ilk hafta maçları!

TFF 2. Lig'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen fikstür çekimine TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
6 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri, Futsal ve Plaj Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, yaptığı açıklamada, "Nesine 2. Lig'de 35 takım 2 grupta mücadele edecek. Ligimiz, 6 Eylül'de başlayacak ve normal sezon 24 Nisan 2027'de tamamlanacak. Her sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesi büyük bir rekabete sahne olacaktır. En büyük temennimiz, bu rekabetin saha içinde kalması, fair play ruhunun ön planda olmasıdır. Müsabakaları milyonlara ulaştıracak Tivibu'ya ve Türk futboluna değerli katkılarda bulunan isim sponsorumuz Nesine.com ailesine teşekkür ediyorum. Tüm futbolcularımıza sakatlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.
Nesine 2. Lig'de yeni sezon, 6 Eylül'de başlayacak. İlk yarı mücadelesinin 20 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devrenin perdesi, 16 Ocak 2027'de açılacak. Normal sezonun 24 Nisan 2027'de noktalanacağı 2. Lig'de 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.
Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor
Elazığspor-Sebat Gençlikspor
Hatayspor-Güzide Gebzespor
Arnavutköy Belediyesi Futbol-Aliağa Futbol
Menemen FK-İnegöl Kafkasspor
Isparta 32-Adana Demirspor
GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947
Somaspor-68 Aksaray Belediyespor
Merkür Jet Erbaaspor-Muşspor
Kırmızı Grup:
Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Kütahyaspor-İskenderunspor
Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor
MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor
Adana 01 FK-Anagold 24Erzincanspor
1461 Trabzon FK-Sakaryaspor
Karacabey Belediyespor-Serikspor
Fethiyespor-52 Orduspor