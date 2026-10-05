TFF açıkladı: 7 kulübe puan silme cezası!

TFF Kulüp Lisans Kurulu, lisans alan kulüpleri açıkladı.

Federasyonun açıklamasında 2. Lig'den 7 kulübe puan silme cezası verildiği belirtildi.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, Nesine 2. Lig'den; Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor, Somaspor kulüplerine Ulusal Lisans verdi.

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Nesine 2. Lig'den Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş., Sultan Su İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü Ulusal Lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Liginde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA Lisansı aldı."