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TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi!

TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi!

22.09.2026 23:30:00
Güncellenme:
AA
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TFF açıkladı: A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü gelişmesi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü'nün antrenmanda yer almadığını duyurdu.
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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın başında aday kadroya ilk kez davet edilen futbolcular ve göreve yeni başlayan antrenörler için kutlama gerçekleştirildi.

Geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın adı verilen spor salonunda başlayan idman, Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'ndaki pas ve taktik çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın son bölümünde ise taktik oyun oynandı.

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ORKUN KÖKÇÜ İÇİN AÇIKLAMA

Dün yapılan çalışmaya seyahat programı nedeniyle katılamayan Demir Ege Tıknaz ile hafif sakatlıkları bulunan Deniz Gül, Muhammed Şengezer ve Yunus Akgün, bugünkü idmanda takımdaki yerini aldı. Ayak parmağındaki ağrı devam eden Orkun Kökçü ise antrenmanda yer almadı.

A Milli Futbol Takımı, 23 Eylül Çarşamba günü yapacağı çalışmayla Fransa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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