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TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

1.10.2026 10:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF açıkladı: İki futbolcu A Milli Takım kadrosuna dahil edildi

TFF, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek'in Belçika ve İtalya maçları için A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Ümit Milli Takımı aday kadrosunda yer alan Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan'ın A Milli Takım kadrosuna dahil edildiğini bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi" denildi.

Emirhan ve Yusuf, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 26 Eylül'de Ukrayna ile oynanan ve Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2-2'lik sonuçla play-off vizesi aldığı müsabakanın tamamında forma giymişti.

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