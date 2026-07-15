Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de ilk hafta programı!

TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de ilk hafta programı!

15.07.2026 19:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de ilk hafta programı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak mücadelelerin programını duyurdu. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta resmen başlayacak ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun ilk hafta programını duyurdu.

Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekibi Çorum FK'yi konuk edecek.

Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş ise 16 Ağustos'ta resmen açacak.

Süper Lig'de ilk hafta programı şu şekilde:

14 Ağustos Cuma

21:30 Galatasaray - Çorum FK

15 Ağustos Cumartesi

19:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

19:00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21:30 Gaziantep FK - Alanyaspor

21:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 Ağustos Pazar

19:00 Başakşehir - Kocaelispor

21:30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21:30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 Ağustos Pazartesi

21:30 Samsunspor - Göztepe Image

İlgili Konular: #TFF #süper lig #Fikstür

İlgili Haberler

Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu
Lemina'nın kardeşi TFF 1. Lig ekibine transfer oldu Manisa FK, Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi Noha Lemina ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kuş Cenneti’nde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki: 'Bu proje bir akıl tutulmasıdır'
Kuş Cenneti’nde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki: 'Bu proje bir akıl tutulmasıdır' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait lüks konut projesine karşı bir araya gelen çevreciler, "Bargilya S.O.S" platformunun çağrısıyla bölgede eylem yaptı. Yapılan basın açıklamasında, "Tek bir çivinin dahi çakılması ve toprağın yapısının bozulması ‘yasak’ olmasına rağmen buraya lüks villalardan oluşan devasa bir kasaba kondurulmak isteniyor. Bu projeyi sadece ekolojik ve tarihî cinayet olarak görmek de yetmez. Bu proje bir akıl tutulmasıdır" denildi.
TFF 2. Lig'de fikstür belli oldu: İşte ilk hafta maçları!
TFF 2. Lig'de fikstür belli oldu: İşte ilk hafta maçları! Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig'in fikstür çekiminin yapıldığını duyurdu. Ligde normal sezonun 6 Eylül'de başlayacağı ve 24 Nisan 2027'de tamamlanacağı açıklandı.