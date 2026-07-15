TFF açıkladı: İşte Süper Lig'de ilk hafta programı!

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonun ilk hafta programını duyurdu.
Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray yeni sezonun açılışını yapacak. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekibi Çorum FK'yi konuk edecek.
Fenerbahçe ve Trabzonspor sezonu 15 Ağustos'ta, Beşiktaş ise 16 Ağustos'ta resmen açacak.
Süper Lig'de ilk hafta programı şu şekilde:
14 Ağustos Cuma
21:30 Galatasaray - Çorum FK
15 Ağustos Cumartesi
19:00 Konyaspor - Çaykur Rizespor
19:00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21:30 Gaziantep FK - Alanyaspor
21:30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe
16 Ağustos Pazar
19:00 Başakşehir - Kocaelispor
21:30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK
21:30 Beşiktaş - Eyüpspor
17 Ağustos Pazartesi
21:30 Samsunspor - Göztepe