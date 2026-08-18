TFF açıkladı: Mahmut Uslu PFDK'ye sevk edildi!

Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” ve “tehdit” nedeniyle sevk edilen isimler arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne Ankara'da 2-1 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biz, 1 yıllığına geldik. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Şu anda gördüğümüz kadarıyla eşit olmadı. Bütün ikili mücadeleler dikkat ederseniz aleyhimize çalındı. İnanılmaz bir şekilde… Bu şekilde bu lig devam etmez, bizim açımızdan tabii ki. Diğer bütün takımlara saygımız var, teşekkür ederiz.

Aklınıza ne gelirse yaparız. Ligle ilgili aklınıza ne gelebiliyorsa. Yani artık Fenerbahçe’yle kimsenin oynamaması lazım. Bu yüzde yüz penaltı! Mert’in pozisyonu da penaltı. Ama bu kadar olmaz. Böyle bir şey olur mu? Biz, tamam kötü oynadık diye susuyoruz ama olmaz böyle şey. Her şey yaparız, gözü bu kadar kararttık yani.”

PFDK SEVKLERİ

PFDK'ye sevk edilen isimler şu şekilde:

Galatasaray - Çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket

Arca Çorum FK - Çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket

Alexandros Kyziridis (Arca Çorum FK) - Kural dışı hareket

Trabzonspor - Çirkin ve kötü tezahürat

Tümosan Konyaspor - Usulsüz seyirci alınması

Gençlerbirliği - Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Fenerbahçe - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Mahmut Nedim Uslu (Fenerbahçe) - Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar ve tehdit

Gaziantep FK - Çirkin ve kötü tezahürat, talimatlara aykırı hareket

Kocaelispor - Talimatlara aykırı hareket

Amed Sportif Faaliyetler - Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket

Erzurumspor FK - Çirkin ve kötü tezahürat

Beşiktaş - Çirkin ve kötü tezahürat

Eyüpspor - Talimatlara aykırı hareket

Samsunspor - Çirkin ve kötü tezahürat