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TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

17.09.2026 14:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor'un cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi de belli oldu.
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Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Batuhan Kolak görev yapacak.

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Batuhan Kolak

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma

20:00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi

17:00 Çorum FK - Alanyaspor: Alper Akarsu

17:00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

20:00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20 Eylül Pazar

17:00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

17:00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam

20:00 Amedspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

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