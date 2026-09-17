TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Batuhan Kolak görev yapacak.
Batuhan Kolak
Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.
Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:
18 Eylül Cuma
20:00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik
19 Eylül Cumartesi
17:00 Çorum FK - Alanyaspor: Alper Akarsu
17:00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler
20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
20:00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20 Eylül Pazar
17:00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17:00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam
20:00 Amedspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır