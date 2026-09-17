TFF açıkladı: Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Batuhan Kolak görev yapacak.

Batuhan Kolak

Kolak'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Candaş Elbil üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Süper Lig'in 6. haftasında görev alacak hakemler şu şekilde:

18 Eylül Cuma

20:00 Kasımpaşa - Konyaspor: Davut Dakul Çelik

19 Eylül Cumartesi

17:00 Çorum FK - Alanyaspor: Alper Akarsu

17:00 Kocaelispor - Gaziantep FK: Halil Umut Meler

20:00 Başakşehir - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

20:00 Trabzonspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20 Eylül Pazar

17:00 Erzurumspor FK - Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

17:00 Fenerbahçe - Eyüpspor: Kadir Sağlam

20:00 Amedspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

20:00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır