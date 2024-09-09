TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Manisa FK'yi ziyaret etti

Yayınlanma: 09.09.2024 - 15:18

Güncelleme: 09.09.2024 - 15:18

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Manisa FK'nin tesislerini ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu'nu, Manisa FK Başkanı Yasemin Buket Aktan, yönetim kurulu üyeleri ve altyapı oyuncuları karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, tesisin etrafında gördüğü manzaranın kendisini hayretler içinde bıraktığını söyledi.

Tesise engellerin üzerinden atlayarak girdiklerini anlatan Hacıosmanoğlu, "Bir anlam veremedim. Yetkililerle bugün konuşacağım. Burası ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış, kardeşlik iklimine yakışıyor. Biz futbola katkı sağlanmasını bekliyoruz. Bu görüntüler çok çirkin. Yetkililerle bu konuda görüşme yapacağız." diye konuştu.

Daha sonra tesisi gezen Hacıosmanoğlu, kulüp yetkilileriyle toplantı yaptı.