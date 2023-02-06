TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu: 'Tüm ligler için karar yarın'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem ile alakalı açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, spor müsabakalarının ertelendiğini hatırlatarak, "Futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Yarın tüm ligler için kararımızı paylaşacağız" dedi.

AA
Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 19:28
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu: 'Tüm ligler için karar yarın'
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla dayanışma mesajı verdi.

Mehmet Büyükekşi, federasyonun sosyal medyasında yer alan mesajında, "Öncelikle ülkemizin büyük bir bölümünü etkileyen depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerimize sabırlar ve milletimize başsağlığı dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza dayanma gücü diliyorum. Devletimize, arama kurtarma ekiplerine, sağlık personeline, insani yardım çalışanlarına güç kuvvet diliyorum" dedi.

TÜM LİGLER İÇİN KARAR YARIN

TFF olarak devletin ilgili birimleriyle sürekli iletişim halinde olduklarına aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı'mızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Depremden etkilenen bölgede bulunan kulüplerimizle ve bölge müdürlüklerimizle de sürekli iletişim içerisindeyiz. Türk futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Biliyorsunuz ben de Gaziantepliyim. Bölgeyi de iyi biliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak devletimizin ve milletimizin yanındayız. Gün her zamankinden daha fazla birlik beraberlik içinde hareket etme günü. Gün hep birlikte yaralarımızı sarma günü."

Öte yandan yayıncı kuruluş beIN Sports'a da konuşan Büyükekşi, "Türk futbol ailesini, spor camiamızı ve tüm vatandaşlarımızı birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde yaralarımızı sarmaya davet ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu olarak devletimizle sürekli iletişim halindeyiz. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanımızın da açıklamasında olduğu gibi spor müsabakaları ertelendi. Biz de futbol liglerimizde oynanacak maçlarımızı erteledik. Yarın tüm ligler için kararımızı paylaşacağız" dedi.


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