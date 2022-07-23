TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'ye yemin şartı getirdi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 15:41

Türk futbolunda görülmemiş bir uygulamaya imza atarak TFF'ye bağlı kurullara 'yemin' şartı getiren Mehmet Büyükekşi yönetimi, profesyonel liglerde görev yapan tüm hakem ve gözlemcilerden de en geç 1 ay içinde kapalı zarf içinde notere mal beyanı sunmalarını istedi.

BİRÇOK HAKEME SÜPER LİG FIRSATI DOĞDU

Geçen sezon ikinci yarıda terfi ettirilen 3 isimle dahi kadronun 27'ye çıkabildiği düşünüldüğünde 8 Mart'ta mağdur edilenler için kadroda devam hakkı sağlanmış oldu, klasman düşme kalktı. Ayrıca Fırat Aydınus, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek gibi emekliye ayrılanlar; VAR kadrosuna geçecek olanlar derken, yeni boy göstermeye başlayan Cihan Aydın, Adem Cinek, Emre Kargın, Turgut Doman başta olmak üzere birçok hakeme Süper Lig fırsatı doğdu.

YEMİN MADDESİ DİKKATİ ÇEKİYOR

Hürriyet'ten Murat Fevzi Tanırlı'nın haberine göre; mal beyanı vermeyecek hakem ve gözlemciler görev alamayacak. Yeni talimatın 'MHK'nın Yapılanması' bölümüne 'yemin' maddesi eklendi. Söz konusu maddede, "-"MHK Başkan ve üyeleri, atanma tarihlerinden itibaren en geç bir hafta içinde Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemini etmek suretiyle görevlerine başlar" deniliyor.

Yemin metni şu şekilde:

"MHK Başkanlığı/Üyeliği görevimi bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve hakka saygı duygusu içinde; her türlü etki ve kaygıdan uzak olarak temel hak ve hürriyetleri göz önünde bulundurarak; hukukun temel ilkelerine uygun şekilde; kanun önünde eşitlik ilkesine ve dürüstlük kuralına bağlı kalarak, sadece vicdanımın emrine uyarak yerine getireceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım tüm inanç ve değerlerim üzerine and içerim."

MAL BEYANI YOKSA MAÇ DA YOK

Öte yandan mal beyanı vermeyen hakemler ve gözlemcileri büyük bir problem bekliyor. Yeni talimatla profesyonel liglerde görev yapan hakem ve gözlemcilere, en geç 1 ay içerisinde kapalı zarf içerisinde notere mal beyanı sunma zorunluluğu getirildi. Aksi durumda görev alamayacaklar.

GÖZLEMCİLER UEFA STANDARDINA YÜKSELTİLDİ

Yeni talimatla gözlemciliğin yaş sınırı 65'ten 70'e yükseltildi. Ana neden, bu sene Süper Lig maçlarının çift gözlemciyle takip edilecek olması. Bir gözlemci sahada, diğeri Riva'da karantinada izleyecek. Bu yapı ile birlikte haftada 9 maç için 18 gözlemciye ihtiyaç olacak.

MEVCUT SAYI YETERSİZ

Halihazırda 21 Süper Lig gözlemcisi olduğundan hastalık, izin, ceza gibi nedenlerden dolayı sayının yetmeme riski bulunuyor. Haberde, gözlemci kadrosunun genişletilmesi gerektiği belirtiliyor. UEFA'da gözlemci yaş sınırı 70'ken, ülkemizde bu sayının 65 olmasının yanlış olduğu dile getiriliyor. Michel Vautrot’nun 73, Jaap Uilenberg’in de 72 yaşına kadar gözlemcilik yaptığı örnek olarak gösteriliyor.

YENİ İSİMLER BEKLENİYOR

Yeni yapılanma ile birlikte 65 yaş sınırı sebebiyle görevini bırakanlar gözlemciliğe dönebilecek. Normalde Süper Lig gözlemcisi olup MHK'ye girdiklerinden dolayı Murat Ilgaz, Ahmet İbanoğlu ve Aytekin Durmaz da kadroda yer alamıyor. Yeni gözlemci olarak Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, İsmet Arzuman, Cem Papila gibi isimlerin kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan Süper Lig maçlarındaki hakemlerin notlarının da statta ve karantinada bulunan hakemlerin ortalaması alınarak hesaplanacağı ifade ediliyor.