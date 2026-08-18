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TFF'de acı kayıp: Ebubekir Uçar hayatını kaybetti

TFF'de acı kayıp: Ebubekir Uçar hayatını kaybetti

18.08.2026 11:19:00
Güncellenme:
AA
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TFF'de acı kayıp: Ebubekir Uçar hayatını kaybetti

TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar hayatını kaybetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar'ın vefat ettiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamasında, "Federasyonumuzda Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yapan çalışma arkadaşımız Ebubekir Uçar'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Uçar'ın naaşı, bugün saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek tören ve Pendik'teki Kocasinan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Koca Mezarlığı'na defnedilecek.

İlgili Konular: #TFF

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