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Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'dan istifa kararı

Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'dan istifa kararı

7.10.2026 14:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hacıosmanoğlu'nun yeğeni görevi bıraktı: TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'dan istifa kararı

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz'ın istifa ettiğini duyurdu.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir istifa daha yaşandı.

TFF, Genel Sekreter Abdullah Ayaz'ın 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Abdullah Ayaz, 5 Ekim 2026 tarihinde görevinden istifasını Türkiye Futbol Federasyonu'na sunmuştur. Sayın Abdullah Ayaz'a bugüne kadar gerçekleştirdiği özverili çalışmaları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılarının devamını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

HACIOSMANOĞLU'NUN YEĞENİ

Ayaz, Hacıosmanoğlu'nun yeğeni olduğu daha önce kamuoyuna yansımıştı. Hacıosmanoğlu da 2026 yılında yaptığı bir açıklamada TFF'de görev verdiği tek akrabasının yeğeni Abdullah Ayaz olduğunu söylemişti.

Ayaz, TFF Yönetim Kurulu kararıyla 24 Temmuz 2024'te Genel Sekreterlik görevine getirilmişti.

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MEVLÜT AKTAN DA İSTİFA ETMİŞTİ

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan da daha önce görevinden istifa etmişti.

Aktan, istifa açıklamasında mevcut yönetime yönelik eleştirilerde bulunarak, "Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

ABDULLAH AYAZ KİMDİR?

1 Şubat 1981'de Trabzon'da doğan Abdullah Ayaz, lisans ve yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde ve sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Ayaz, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesine sahip. Federasyona gelmeden önce Üsküdar Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

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