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TFF'den '30 dakikalık devre arası' iddialarına yanıt: 'Bu durum futbolun doğasına aykırı'

TFF'den '30 dakikalık devre arası' iddialarına yanıt: 'Bu durum futbolun doğasına aykırı'

17.07.2026 17:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF'den '30 dakikalık devre arası' iddialarına yanıt: 'Bu durum futbolun doğasına aykırı'

TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de devre arasının 30 dakikaya çıkarılacağı iddialarını yalanladı. Otyakmaz, "Futbolun doğasına aykırı" dedi.

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Süper Lig maçlarında devre arasının 30 dakikaya çıkarılacağı yönündeki iddialar gündem yaratırken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan resmi açıklama geldi. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, söz konusu haberleri yalanladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Süper Lig maçlarında 15 dakikalık devre arasını 30 dakikaya çıkarmayı değerlendirdiği yönündeki iddialar futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

İddialarda, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde uygulanacak 30 dakikalık devre arası modelinin örnek alınacağı öne sürülmüştü.

TFF'DEN YALANLAMA

Ajansspor'dan Ayhan Şensoy'un görüştüğü TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Otyakmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Süper Lig'de yeni sezonda maçların devre arasının 30 dakika olmasına yönelik hiçbir düşüncemiz yok. Zaytung haberi olabilir. Zaten bu durum futbolun doğasına aykırı. Kamuoyu böyle haberlere itibar etmesin."

İlgili Konular: #TFF #Mecnun Otyakmaz #Devre arası

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