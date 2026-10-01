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TFF'den bahis soruşturması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı da listede!

TFF'den bahis soruşturması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı da listede!

1.10.2026 19:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF'den bahis soruşturması... Fatma Betül Sayan Kaya'nın yardımcısı da listede!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda görev yapmış yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Listedeki isimler arasında Iğdır FK'nin eski yöneticilerinden avukat Muhammet İsmail Sağlam da yer aldı. Muhammet İsmail Sağlam'ın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü AKP Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı yaptığı kaydedildi.
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Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda görev yapan yöneticileri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

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TFF'nin açıkladığı listede, Iğdır FK'nin eski yöneticilerinden avukat Muhammet İsmail Sağlam da yer aldı.

Sağlam, TFF'nin açıkladığı listede 263. sırada bulunuyor.

TÜRKİYE MİLLİ PARALİMPİK KOMİTESİ HUKUK KURULU ÜYESİ

Sözcü'den Mahir Ağar'ın haberinde, Sağlam'ın bahis oynadığı dönemde Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün danışmanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Öte yandan haberde, Sağlam'ın halen Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Hukuk Kurulu üyesi olarak görev yaptığı ifade edildi.

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FATMA BETÜL SAYAN KAYA'NIN YARDIMCISIYDI

Haberde, Eski İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın oğlu olan Muhammet İsmail Sağlam'ın, Fatma Betül Sayan Kaya'nın başkanlığını yürüttüğü AKP Sosyal Politikalar biriminde başkan yardımcılığı yaptığı belirtildi.

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Aslen Elazığlı olan Sağlam'ın bu göreve Mart 2025'te getirildiği aktarıldı.

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Sağlam'ın daha önce uzun yıllar AKP Gençlik Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MYK) görev yaptığı kaydedildi.

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İlgili Konular: #AKP #PFDK #Fatma Betül Sayan Kaya #bahis soruşturması

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