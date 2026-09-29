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TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama: 'Yönetimimiz, birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur'

TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama: 'Yönetimimiz, birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur'

29.09.2026 16:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF'den gözaltılar sonrası ilk açıklama: 'Yönetimimiz, birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur'

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişinin gözaltına alındığı soruşturma sonrası açıklama geldi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen “Hakemler Dosyası” kapsamında, resmi belgede sahtecilik ve eziyet suçlarına ilişkin soruşturmada 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FERHAT GÜNDOĞDU DAHİL 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gözaltılar sonrası sessizliğini bozdu.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, delegelerin iradesiyle seçilmiş olup kamuoyunun beklentileri doğrultusunda, kamu vicdanının yeniden tesis edilmesi ve "temiz futbol, adil oyun" anlayışının güçlendirilmesi amacıyla göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Yönetimimiz, bu çalışmalar kapsamında bahis ve yasa dışı bahis konusunun üzerine kararlılıkla gitmiş; Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalara her türlü katkıyı sunmuştur. Bu kapsamda ilgili kurumlarla inceleme ve iş birliği süreci halen devam etmektedir.

Bununla beraber Yönetimimiz, Nisan 2025 tarihinden itibaren çeşitli tarihlerde, adaletin tesisi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na birden fazla suç duyurusunda bulunmuştur.

TFF bünyesinde bulunan ve bizden talep edilen belgeler ise kapalı zarf içerisinde; parmak izi, DNA kalıntısı tespiti ve diğer gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na teslim talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir.

Netice itibarıyla TFF Yönetim Kurulu, göreve geldiği andan itibaren üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla gerekli tüm adımları atmış ve bu süreçte sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, hukukun üstünlüğüne, yargı makamlarının bağımsızlığına ve adli süreçlerin sağlıklı biçimde yürütülmesine olan inancımız tamdır.

Kamuoyunun, devam eden adli sürece ilişkin yalnızca yetkili makamlar tarafından yapılacak açıklamaları esas almasını önemle rica ederiz."

İlgili Konular: #TFF #MHK #Ferhat Gündoğdu

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