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TFF'den MHK açıklaması: Hakem atamalarını yapacak isimler duyuruldu

TFF'den MHK açıklaması: Hakem atamalarını yapacak isimler duyuruldu

3.10.2026 14:19:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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TFF'den MHK açıklaması: Hakem atamalarını yapacak isimler duyuruldu

TFF, MHK ile ilgili açıklama yaptı ve hakem atamalarını yapacak isimleri duyurdu.

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MHK hakkında açıklama yapan TFF, hakem atamalarını yapacak isimleri duyurdu.

Federasyon, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından 6,7,8 Ekim'de oynanacak Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu, Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından yapılacağını açıkladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sayın Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır.

Bu gelişmeler doğrultusunda, yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."

İlgili Konular: #TFF #hakem #MHK

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