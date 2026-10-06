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TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Seçim gündemiyle toplanılacak

TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Seçim gündemiyle toplanılacak

6.10.2026 17:03:00
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Cumhuriyet Spor
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TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Seçim gündemiyle toplanılacak

TFF yönetim kurulu bugün Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi. Söz konusu toplantıda, cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı alındığı öne sürüldü.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetim kurulu bugün gündemdeki konuları görüşmek üzere Riva'da bir araya geldi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda "Hakemler dosyası" soruşturması, MHK'nın geleceği gibi konular konuşuldu.

Öte yandan toplantıda çok önemli bir karar alındığı öne sürüldü. Buna göre TFF'nin cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştirdiği toplantıya katılan üyeler, 'Olağanüstü Seçimli Genel Kurul' kararı alınması konusunda görüş birliğine vardı.

Haberde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun UEFA toplantısı nedeniyle yurt dışında bulunduğu için bugünkü toplantıya katılamadığı söylendi. Hacıosmanoğlu'nun Cuma günkü toplantıda yönetim kuruluyla bir araya gelecek ve yönetimiyle birlikte resmi kararı vereceği belirtildi.

İlgili Konular: #Seçim #TFF #toplantı

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