TFF'den yarı otomatik ofsayt sistemi kararı: 'Hakem kararlarının doğruluğunu daha da artıracağız'

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun yaz semineri, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Seminerde konuşan TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Süper Lig'de uygulanması planlanan iki teknolojik sistem hakkında bilgi verdi.

2026 Dünya Kupası'nda uygulanan çipli top teknolojisinin Süper Lig'de uygulanabilmesi için başvuruların yapıldığını belirten Göktaş, "Teknolojik kararlar hakem kararlarının doğruluğunu önemli ölçüde artırmaktadır. Bunun somut örneği VAR sisteminde gördük. Bu doğrultuda oyunun güvenilirliğini güçlendirecek, Türk futbolunu uluslararası standartlarla buluşturacak yatırımlarımızı yeni sezonda da sürdüreceğiz. Kamuoyunda çipli top olarak bilinen bağlantılı top teknolojisi için gerekli başvurular tamamlandı. Sensör ve yapay zeka destekli bu sistem sayesinde insan gözünün kaçırabileceği tartışmalı pozisyonlar çok daha hızlı ve yüksek doğruluk oranıyla tespit edilecektir" dedi.

Fuat Göktaş, yarı otomatik ofsayt sisteminin de kullanılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Bunun yanında gelişmiş yarı otomatik ofsayt teknolojisini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da artıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar, planlanan takvim doğrultusunda devam etmektedir"